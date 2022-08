Twee mannen die wegens diefstal terechtstonden bij de rechtbank in Middelburg, konden of wilden de rechters woensdag niet veel wijzer maken.

In de nacht of in de vroege uren van 24 september 2019 zouden de 26-jarige H. el-F. uit Roermond en de 23-jarige H. al-M. uit Oss bij Krijn Verwijs Yerseke bv in Yerseke 5880 kratten hebben gestolen. El-F. bekende enige betrokkenheid en Al-M. leek aan geheugenverlies te lijden. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) was alles klip en klaar bewezen. Het eiste tegen Al-M. een celstraf van twee maanden en tegen El-F. een taakstraf van 120 uur plus een celstraf van 100 dagen waarvan 59 voorwaardelijk.

De inbraak bij het bedrijf werd bij toeval ontdekte door een medewerker, die ook opmerkte dat een kleine vrachtwagen met opschrift erbij betrokken kon zijn. Die vrachtwagen werd op de Zanddijk in Yerseke aangetroffen met in de laadruimte de nodige kratten.

Al-M. werd daarbij aangehouden, een bijrijder wist tijdelijk te ontsnappen. Niet lang daarna werd een tweede vrachtwagen aangehouden, met daarin El-F. als bestuurder en een minderjarige jongen als bijrijder. Ook in de laadruimte van deze vrachtwagen bevonden zich gestolen kratten.

Het hoe en waarom van de gebeurtenissen werd tijdens de behandeling van de zaak niet duidelijk. El-F. kwam niet verder dan 'ik kan me niets meer herinneren en ik ben dom', terwijl zijn kompaan zich beperkte tot 'ik ben erbij betrokken geweest en ik heb spijt'. Dat alles ontlokte een van de rechters de volgende opmerking in de richting van El-F.: "Dat u dom bent, maakt mij niet uit. Maar wat ik niet begrijp, is dat u van 'iemand' opdracht krijgt om in een auto te rijden, u wordt bij die carpool afgezet door 'iemand' die u niet kent, u heeft een bijrijder die u niet kent, u weet niet waarom u moet rijden, en u weet niet waarvoor. Het enige dat u weet, is dat u bent aangehouden. U had dus beter in bed kunnen blijven liggen."

De rechtbank doet uitspraak op 13 augustus. De minderjarige bijrijders zijn inmiddels veroordeeld tot jeugddetentie en een taakstraf.