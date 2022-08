Op de Zwaanweg in Vlissingen is woensdag een automobilist gecrasht. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie deed kort sporenonderzoek.

Rond 18.50 uur raakte de bestuurder raakte in een flauwe bocht op de Zwaanweg - vanuit Dishoek richting Vlissingen - zijn macht over het stuur kwijt. Vervolgens raakte hij drie bomen. Het slachtoffer is onderzocht door ambulancepersoneel en vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In verband met het sporenonderzoek was de Zwaanweg tijdelijk gesloten voor verkeer. Zeeland Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zeeland