De 35-jarige E. V. uit Den Bosch, die werd verdacht van ettelijke diefstallen waarbij via een babbeltruc vooral ouderen de dupe waren, is dinsdag in Middelburg veroordeeld tot een celstraf van tien maanden.

Haar partner in crime, de 39-jarige F. R. uit Rosmalen, kreeg vijf maanden cel opgelegd. Tegen het stel was elk één jaar gevangenisstraf geëist. Bij R. achtte de rechtbank minder feiten bewezen.

De doelgroep van het stel was steevast hetzelfde: bejaarde en kwetsbare ouderen. V. belde aan, deed zich voor als medewerkster van een zorginstelling, gemeente of schoonmaakhulp en als ze werd binnengelaten liet ze de deur op een kier open staan. Terwijl zij haar slachtoffer aan de praat hield, kon haar partner ongestoord binnensluipen en op zoek gaan naar geld of sieraden.

Het duo werd verdacht van zeker 29 gevallen van diefstal via de bekende babbeltruc, waarbij er overigens 5 plus deelname aan een criminele organisatie ten laste waren gelegd.

Nadat ouderen in Middelburg, Goes, Breda, Goirle, Ridderkerk en Geldrop waren beroofd, kon het duo in december 2017 op heterdaad in Arnhem worden aangehouden.