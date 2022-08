Een geselecteerde groep patiënten met prostaatkanker kan in het ZRTI in Vlissingen en Roosendaal met aanzienlijk minder bestralingen behandeld worden.

Met deze nieuwe behandelmethode - extreme hypofractionatie - hoeven patiënten nog maar vijf keer voor een bestralingssessie naar het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut te komen, in plaats van de huidige serie van twintig bestralingen.

De techniek komt neer op het heel nauwkeuring bestralen van de tumor met een dosis die 2,5 keer hoger ligt dan bij tot nu gebruikte methodes. De kans op bijwerkingen blijft gelijk, volgens het ZRTI.

Vóór de bestraling plaatst de uroloog heel kleine staafjes, zogeheten markers, om de positie van de prostaat tijdens de behandeling te monitoren. Met röntgenfoto's kan tijdens de bestraling gecontroleerd worden of de prostaat niet te veel beweegt en is het nog beter mogelijk om een hoge(re) dosis straling toe te dienen.

Onderzoek toont aan dat deze nieuwe techniek gelijkwaardige resultaten laat zien ten opzichte van de huidige bestralingstechniek, aldus het ZRTI. Of iemand in aanmerking komt voor de nieuwe behandelmethode is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de waarde van het Prostaat Specifiek Antigeen (PSA), de agressiviteit van de tumor (Gleasonscore) en het stadium van de tumor. Sommige patiënten mogen niet behandeld worden met deze nieuwe behandeltechniek, omdat ze bijvoorbeeld een heupprothese hebben, of al bestaande plasklachten of darmaandoeningen.

Meer informatie over de nieuwe technieken is te vinden op zrti.nl