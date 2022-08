De kans is groot dat de noodopvang voor vluchtelingen in de Zeelandhallen in Goes langer openblijft. Maar de gemeente wil wel dat in dat geval de omstandigheden verbeteren.

De noodopvang werd in september vorig jaar geopend en daarna nog een keer met een half jaar verlengd. Op 1 september aanstaande eindigt de noodopvang. Hoewel de duur van een jaar eigenlijk vooraf als maximum was gesteld, heeft het COA nu toch een verzoek bij de gemeente Goes neergelegd om de noodopvang nog een jaar langer te mogen openhouden. De instantie kampt met een groot tekort aan opvangplaatsen.

Burgemeester en wethouders van Goes staan positief tegenover dit verzoek, maar willen nog wel met het COA in gesprek gaan over een aantal aandachtspunten. Zo is het aantal douches en toiletten volgens B en W nu minimaal. "Ook zijn de bedden verre van comfortabel'', laat de gemeente desgevraagd weten. "We vragen het COA om de kwaliteit van deze voorzieningen te verbeteren.''

Daarnaast gaat de doorstroming volgens de gemeente erg langzaam. Asielzoekers zouden soms langer dan een half jaar in de noodopvang in de Zeelandhallen zitten, terwijl het de bedoeling is dat ze zo snel mogelijk naar een regulier asielzoekerscentrum gaan. Goes zou graag zien dat dit verbetert.

Ook wil de gemeente dat de asielzoekers al tijdens hun verblijf in de noodopvang kunnen beginnen met inburgeren, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen. Eind augustus nemen B en W een definitief besluit over verlenging. Als het een 'ja' wordt, blijft de voorwaarde dat er geen asielzoekers uit veilige landen of overlastgevers in Goes worden opgevangen.