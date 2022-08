Ben je geslaagd voor je eindexamen dan krijg je een opmerkelijk cadeau van Zeeuwse bedrijven.

Net als vorig jaar moet je je wel eerst aanmelden bij de Zeeuwse Connectie. Een club die Zeeuwen - ook buiten Zeeland - met elkaar in contact brengt. Als je dat doet, wacht je een reeks kortingen van bij elkaar opgeteld 250 euro (25 euro meer dan vorig jaar). Bedrijven die meedoen zijn onder andere Rico Moda, Bomont, Mariener, Alternate en YourSurprise.

Waarom de Zeeuwse Connectie dat doet? Omdat van de pakweg 5000 Zeeuwse scholieren die jaarlijks examen doen, tweederde de provincie uitgaat. Slechts een kwart daarvan komt later terug naar Zeeland. De Zeeuwse Connectie vindt het belangrijk dat jongeren aangehaakt blijven bij Zeeland. Want wie weet dat ze later alsnog hun carrière in Zeeland opbouwen.

Maar wat heb je in een studentenstad dan aan de Zeeuwse Connectie? Ze organiseert bijeenkomsten voor Zeeuwen in bijvoorbeeld Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Breda en Utrecht. Zo is het makkelijker om Zeeuwen te vinden en om contacten te onderhouden, is de gedachte. Meer info op: zeeuwseconnectiekado.nl.