Bij een eenzijdig ongeluk op in Koewacht is vanmiddag een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde omstreeks 16.40 uur op Het Zand, net binnen de bebouwde kom van Koewacht. Door nog onbekende oorzaak botste de bestuurder frontaal tegen een boom aan de andere kant van de weg. Hulpverleners moesten eerste hulp aan de automobilist verlenen, voordat hij werd meegenomen naar het ziekenhuis. Na het ongeluk werd het verkeer tijdelijk door de politie langs de ongevalslocatie geleid. De auto is door een bergingsbedrijf weggetakeld.