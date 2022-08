Een 22-jarige man uit Veere is zaterdag aan de Singel in Domburg slachtoffer geworden van een mishandeling. De politie is op zoek naar getuigen.

Het slachtoffer werd rond 23.50 uur op zaterdag 23 juli door een andere man mishandeld. Volgens de politie raakte hij daarbij 'flink gewond'. De Veerenaar heeft zichzelf bij de politie gemeld. De mishandeling vond net buiten een terrein plaats waar een festival gaande was. De politie roept mensen die iets hebben zien gebeuren op zich te melden. Dat kan via 0900-88 44 of door het invullen van een tipformulier.