Op vakantiepark Marina Beach in Hoek is zondagavond een 28-jarige man uit Terneuzen opgepakt voor vernieling, mishandeling van een agent en het weigeren van een bloedproef.

Rond 19.45 uur kreeg de politie melding van een mishandeling op het vakantiepark. Terwijl zij op Marina Beach onderzoek aan het doen waren, werd zij erop geattendeerd dat er een man tegen hun bus stond te trappen. Het bleek te gaan om een bekende van de politie, een man die erom bekend staat dat hij gewelddadig kan zijn.

Een van de agenten heeft vervolgens een stroomstootwapen op de Terneuzenaar gericht en gedreigd deze te gebruiken als de man niet meewerkte. De 28-jarige besloot de bevelen op te volgen en kon worden geboeid. Eenmaal in het politievoertuig besloot hij een van de agenten een kopstoot te geven. Dit ging dusdanig hard dat de agent lichtgewond raakte. De woordvoerder van de politie laat weten dat de man de rest van de rit erg agressief bleef en dat hij door meerdere agenten in de bus in bedwang moest worden gehouden.

Eenmaal in het arrestantencomplex in Middelburg bleef de man agressief en verward gedrag vertonen. Daarom werd er een arts opgeroepen om te kijken of hij onder invloed van alcohol of drugs was. Maar, de Terneuzenaar weigerde mee te werken. De bloedproef is nodig met het oog op de wet middelenonderzoek bij geweldplegers (WMG); wanneer iemand onder invloed een geweldsdelict pleegt, kan dit strafverzwarend werken.

De agent die een kopstoot kreeg heeft aangifte gedaan tegen de 28-jarige man. De politiebus raakte door de trappen van de man beschadigd, ook daar door de politie aangifte van. Er is een proces-verbaal opgemaakt. De Terneuzenaar wordt maandag verhoord.

Het incident waarvoor de politie in eerste instantie uitrukte naar Marina Beach wordt nog onderzocht.