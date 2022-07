Een 22-jarige man uit de gemeente Terneuzen is zaterdagavond ernstig gewond geraakt bij een incident in Axel. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd.

De politie kreeg rond 23.15 uur een melding van een incident dat gebeurde op de kruising van de Noordstraat en de Weststraat. Een man van 22 jaar uit de gemeente Terneuzen raakte zwaargewond en werd naar het ziekenhuis vervoerd. Hij schoot mogelijk te hulp bij een vermoedelijke ruzie tussen jongeren op straat. De politie spreekt van openlijke geweldpleging, maar het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd. De politie roept getuigen op zich te melden.