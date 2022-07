Een motorrijder (31) uit Middelburg is zaterdag gewond geraakt door een val in de Statenlaan in Middelburg. Hij is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

Het ongeluk gebeurde rond 11.05 uur bij de kruising tussen de Johan-Constantin Mathiasstraat en de Johan Hieronimus Huyssenstraat. De motorrijder moest uitwijken voor een een naderende automobilist (25) en ging daarbij onderuit. De twee voertuigen raakten elkaar niet. De motorrijder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De motor raakte beschadigd en is opgehaald door een bergingsbedrijf.