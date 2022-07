Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de 35-jarige Goesenaar A.D., hij zou betrokken zijn geweest bij de overval op het festival Hrieps in 2019.

Het OM had eerder vijf jaar cel geëist tegen D. maar de rechter vond zijn betrokkenheid niet bewezen. De Goesenaar werd daarom vrijgesproken. Volgens het OM is de ontkennende D. wel degelijk betrokken geweest bij de overval. Zij gaat daarom in hoger beroep tegen de uitspraak.

De 35-jarige Vlissinger F. A., die eveneens betrokken zou zijn geweest bij de overval, werd schuldig verklaard aan het niet opvolgen van een ambtelijk bevel, maar kreeg daarvoor geen straf. Voor zijn vermeende betrokkenheid bij de overval werd ook hij vrijgesproken.