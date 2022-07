Reizigers tussen Vlissingen en Breskens kunnen voortaan eenvoudiger tickets voor de veerdienst kopen.

Zij kunnen deze bovendien combineren met voordelige toegangsbewijzen voor musea in de regio. Dat kan een korting tot 40 procent opleveren. Westerschelde Ferry, dat tussen Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren jaarlijks circa 600.000 passagiers vervoert, gaat namelijk een meerjarige samenwerking aan met Ticketcounter. Dat verzorgt voortaan onder meer de online kaartverkoop.

Behalve tickets voor de ferry kunnen ook combideals worden gekocht. Daarmee kopen passagiers tegen een gereduceerd tarief ook een kaartje voor bijvoorbeeld een rondrit met de Zonnetrein of een bezoek aan musea zoals het Zeeuws Maritiem MuZEEum Vlissingen en het Visserijmuseum in Breskens.

In de vertrekterminals in Vlissingen en Breskens heeft Ticketcounter bovendien een nieuw kassasysteem opgezet. Daar kunnen reizigers nu ook terecht om reserveringen te plaatsen of aangekochte tickets om te boeken naar een andere dag binnen dezelfde tariefperiode. Dat kon voorheen niet of slechts beperkt. Daarmee behoren restituties en vouchers tot het verleden.