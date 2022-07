Zeeland heeft er dit jaar al bijna 3000 inwoners bij gekregen. Dat is vooral te danken aan Oekraïners die de oorlog in hun land zijn ontvlucht.

De provincie nadert de 390.000 inwoners, blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Eind vorige maand stond de teller op 389.669. Dat zijn maar liefst 2902 mensen meer dan begin dit jaar. Ter vergelijking: in 2021 groeide de bevolking in het eerste half jaar met 512.

De uitzonderlijke stijging komt grotendeels door de oorlog in Oekraïne. Volgens de jongste gegevens van de Zeeuwse gemeenten hebben inmiddels 2004 vluchtelingen uit het land zich ingeschreven.

Goes is de grootste groeier, Kapelle krimpt

De gemeente Goes blijft hard groeien en kreeg er afgelopen zes maanden 407 inwoners bij. Tholen doet er weinig voor onder (+374), gevolgd door Middelburg (+341) en Vlissingen (+299). Opvallend is dat Kapelle, ondanks de komst van meer dan vijftig Oekraïners, nu 23 minder inwoners heeft dan begin dit jaar.

Zeeland kromp in de periode 2011-2013, maar is sindsdien onafgebroken aan het groeien. Uitschieters waren 2020 (1912 inwoners erbij) en 2021 (+1307). Die aantallen lijken dit jaar ruim te worden overtroffen. In het afgelopen half jaar was Zeeland, naar verhouding, zelfs een van de snelst groeiende gebieden.

Van de eigen aanwas moet de provincie het niet meer hebben. In de eerste zes maanden van dit jaar werden 1676 baby's geboren, terwijl 2258 Zeeuwen overleden. In vier gemeenten ligt het aantal geboorten nog wel hoger dan het aantal sterfgevallen: Borsele, Kapelle, Reimerswaal en Tholen. In Terneuzen overleden twee keer zoveel mensen als er kinderen werden geboren.