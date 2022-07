De gemeente Reimerswaal wil in Yerseke een tijdelijke opvanglocatie bouwen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Daarin wordt onderdak geboden aan 102 personen.

Daarvoor is een trapveldje aan de Hogeweg in beeld. De opvanglocatie, bestaand uit eenvoudige en makkelijk te verplaatsen units, is bedoeld voor vluchtelingen uit Oekraïne die momenteel al in de gemeente verblijven. In eerste instantie zijn dat de circa 85 mensen die onderdak hebben op Camping Zon en Zee in Yerseke.

De huisvesting vervangt de stacaravans waarin zij nu verblijven en die niet geschikt zijn om de winter in door te brengen. Reimerswaal verwacht dat er mogelijk drie tot vijf jaar gebruik gemaakt wordt van de woningen.

Als de gemeenteraad begin september akkoord gaat, is het de bedoeling dat de woonunits eind september op het trapveldje aan de Hogeweg komen. In de loop van december kunnen de vluchtelingen verhuizen naar deze units. Reimerswaal kiest voor deze locatie omdat die dicht bij scholen en openbaar vervoer ligt en er voldoende parkeergelegenheid in de buurt aanwezig is.

Na vertrek van de vluchtelingen is het aan de gemeenteraad om te beslissen wat er met de huisvesting gebeurt en of ze voor mogelijke andere doelgroepen gebruikt kunnen worden.