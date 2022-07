De politie heeft zondagmiddag een lichaam aangetroffen in de Noordzee halverwege de Brouwersdam. Het lichaam werd gevonden tijdens een zoekactie naar een 93-jarige man uit Renesse.

Het lichaam werd rond 13.00 uur gevonden. Of het daadwerkelijk om de sinds vanmorgen vermiste man (93) uit Renesse gaat is nog onduidelijk. De kustwacht en de reddingsbrigade waren bezig met een zoekactie voor de kust van Schouwen-Duiveland. Daarbij werden ook een vliegtuig en helikopter ingezet.

Zondagochtend werd een Burgernetactie opgezet vanwege een vermiste man van 93 jaar uit Renesse. De man is 1,65 meter lang, licht kalend, draagt een witte polo met kleurige bloemen, een lichtblauw jack had mogelijk nog zijn crocs aan. De man werd voor het laatst gezien aan de Oude Moolweg in Renesse.

Nader onderzoek moet uitwijzen of het inderdaad om de vermiste man gaat.