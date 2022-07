Een man (41) uit Vlissingen raakte vrijdagavond lichtgewond bij een steekincident in Vlissingen. De man werd mishandeld door zijn huisgenoot. De vermoedelijke dader is aangehouden.

Het slachtoffer meldde zich omstreeks 8.15 uur bij de politie. Hij bleek gewond en wilde aangifte doen van mishandeling. Daarop werd na onderzoek van de politie de 41-jarige huisgenoot om 21.45 uur in de Verkuijl Quakkelaarstraat aangehouden, nadat een politiewagen eerder al had staan posten in de nabij gelegen Hobeinstraat.

Nadat de woning door de politiemensen was gecontroleerd en de verdachte achterin in een personenauto was gezet, is de man meegenomen naar Torentijd in Middelburg. De arrestatie werd verricht door agenten van de Ondersteuninggroep. Zij zijn gespecialiseerd in het doen van risicovolle aanhoudingen.

Eerder op de avond meldde een woordvoerder van de politie al dat onderzoek werd gedaan naar een vechtpartij in een woning in dezelfde straat. De politie doet nog verder onderzoek naar de zaak.