Bij een steekincident in Goes is vrijdagavond een 36-jarige man uit Goes gewond geraakt. Dat meldt de politie. Er is nog niemand aangehouden.

De melding kwam om 19.35 binnen, aan de Johnsonlaan troffen de agenten vervolgens een gewonde man aan. Het slachtoffer is vermoedelijk binnen in een horecagelegenheid aangevallen en daarna buiten op straat gestoken. De man is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft inmiddels een signalement van de verdachte verspreid en is op zoek naar een man van rond de 40 jaar, getint, zwart trainingspak, grijs lang haar in een staartje. Mensen die hem zien moeten de man niet zelf benaderen maar 112 te bellen. Meerdere getuigen hebben zich gemeld bij de politie. De politie roept iedereen met informatie op zich te melden via 0900-884. Zeeland Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zeeland