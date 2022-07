De Raad van State ziet geen enkele reden om de uitbreidingsvergunning voor de supermarkt van Piet de Koster in Wolphaartsdijk op de plank te leggen.

De rechter legde vandaag in een spoeduitspraak alle bezwaren van een inwoner van het dorp naast zich neer. Hoewel er later dit jaar nog een bodemzaak volgt, lijkt de kans nihil dat de supermarkt daarna alsnog de deuren zal moeten sluiten. De supermarkt is overigens woensdag al geopend.

De tegenstander vreest onder meer parkeeroverlast in de buurt en hij meent dat de bedrijfswoning van De Koster te hoog en te omvangrijk is. Want die is deels boven de entree van de supermarkt gebouwd. Hoewel het bestuursrechtscollege erkent dat het bouwplan niet voor 100 procent in het bestemmingsplan past, lijken de afwijkingen in hoogte en situering niet onoverkomelijk. Ook ziet de Raad geen parkeerprobleem in de buurt.

De Koster legt 26 parkeerplaatsen bij zijn winkel aan, 19 aan de voorzijde voor klanten en 7 aan de achterzijde voor het personeel. De Raad ziet niet in welke problemen dat voor de omwonenden kan opleveren. Eerder tijdens de rechtszaak zei Piet de Koster dat het hele dorp, op een enkele omwonende na, een nieuwe en grotere supermarkt in Wolphaartsdijk wil. De Raad van State ziet het ook wel zitten.