In een woning aan de Damstraat in Schoondijke is woensdagmiddag brand uitgebroken. De brand woedde op de bovenverdieping van het huis. Om 15.25 uur had de brandweer het vuur onder controle.

De bewoners zaten in de tuin toen ze plots rook vanonder de dakpannen zagen komen. Daarop werd de brandweer gebeld. Die rukte met vier blusvoertuigen uit. De posten uit IJzendijke, Oostburg en Terneuzen zorgden voor ondersteuning. Volgens de Veiligheidsregio Zeeland was er veel rookontwikkeling op de bovenverdieping. Aanvankelijk meldde de Veiligheidsregio dat de brand uitslaand was, maar dat werd snel ingetrokken. Naastgelegen huizen waren niet in gevaar. In het huis was niemand aanwezig. Een brandschade-expert onderzoekt hoe de brand is ontstaan.