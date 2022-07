De brandweer heeft een paard uit een diepe sloot bij Vrouwenpolder gehaald. Met een speciale paardenbroek werd het dier eruit geholpen.

De brandweer kreeg omstreeks 10.45 uur een melding over een dier in een sloot aan de Lepelstraat. Het dier was in het water gevallen en kon daar niet op eigen kracht uit komen. Het paard zat met haar benen vast in het slik.

Met een speciale paardenbroek van de brandweerpost aan de Stromenweg in Middelburg werd het dier uit de sloot getakeld. De reddingsoperatie nam zo'n anderhalf uur in beslag.