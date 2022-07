Een 41-jarige man uit Vlissingen is in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt bij een steekpartij in Oostburg. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.

De steekpartij vond in de nacht van 15 op 16 juli rond middernacht plaats op het terras van een horecagelegenheid aan de Burchtstraat. Het slachtoffer rookte een sigaret op het terras en werd belaagd door een man met een mes. De man probeerde zich nog te verweren maar dat mislukte. De Vlissinger is met verwondingen overgebracht naar ziekenhuis in Brugge. De politie is op zoek naar mogelijke getuigen en vraagt mensen die iets gemerkt hebben of meer weten van het voorval zich te melden via het telefoonnummer 0900-88 44 onder vermelding van zaaknummer 2022185865. Zeeland Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zeeland