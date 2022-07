De brandweer moest in de nacht van zondag op maandag uitrukken voor een brandje in een container aan de Oude Torenstraat in Yerseke. Het is de vijfde keer in twee jaar dat er brand uitbrak in die container. Curitas, de eigenaar van de container, twijfelt of de locatie nog geschikt is."Dit gebeurt nergens anders in Nederland."

De brandweer was rond 3.56 uur ter plaatse bij de container nabij de Albert Heijn. Het gaat om een container waarin textiel en schoeisel ingeleverd kan worden. De brandweerlieden moesten de container helemaal leegmaken bij het blussen. Er kwam flink wat rook vrij. De oorzaak van de brand is niet bekend. De brandweer moest in de afgelopen twee jaar al vier keer eerder uitrukken voor een brandje in dezelfde container. Dit jaar brak er op 6 mei en 7 juni brand uit in de container. Daarvoor gebeurde het op 12 november en 17 januari in 2021. De maat is bijna vol Op de locatie staan vier containers van het bedrijf op een rij, maar Curitas twijfelt nu of de locatie in Yerseke nog wel geschikt is, zo laat salesmanager Maarten van Renssen weten. "Ik heb aan de gemeente gevraagd wat voor plek het precies is. Hangen daar veel jongeren in de buurt die daar niets te doen hebben? Daar moeten we wel naar gaan kijken, want we maken dit niet vaak mee. We hebben heel veel containers in Nederland staan en dit lijkt wel een soort doelwit. Normaal gesproken gebeurt dit alleen rond Oud en Nieuw wel eens. Als dit nog eens gebeurt in Yerseke, is de maat wel vol." De containerbranden kosten Curitas een hoop geld. "Dit is een kostbare hobby. Zo'n container kost al gauw tussen de zes- en zevenhonderd euro, de kleding wordt door mensen gedoneerd en heeft een positieve waarde, je moet schoonmaakkosten betalen en een nieuwe container naar de locatie brengen. Dan ben je zo een paar 1.000 euro verder." De brandweer van Yerseke moest rond 03.35 uur al uitrukken voor brand aan de Violenlaan. Het is niet bekend wat daar vlam had gevat.