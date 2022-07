De Maartenskerk in Wemeldinge is zaterdag door tientallen mensen bezocht die stil wilden staan bij de slachtoffers van het dodelijk drama in het dorp eerder deze week. Ook burgemeester Fons Naterop stond aan het begin van de avond even stil bij het drama: "Het heeft ons allemaal diep geraakt."

Dorpsbewoners staan met elkaar te praten bij de ingang van de prachtige Maartenskerk. Het is half vijf zaterdagmiddag en ondanks het uitbundige zomerweer zijn er volgens dominee Dick Steenks en de koffiedames al zestig tot zeventig mensen binnengelopen om een kaarsje aan te steken of op een andere manier stil te staan bij de dood van de twee Wemeldingenaren, die het dorp al de hele week bezighoudt. "Het voorziet duidelijk in een behoefte", zegt Steenks.

Bij binnenkomst kan het condoleanceregister getekend worden. Binnen in de kerk staat een tafel met een vaas met zonnebloemen erop en tientallen brandende waxinelichtjes.Ook op een tv-scherm zijn zonnebloemen geprojecteerd. Een idee van Alexandra Markusse, lid van de kerk en bewooonster van het Herderhoefje. De man en de vrouw die hier worden herdacht, woonden dus bij haar in de straat.

Ze heeft de afgelopen twee uur - de kerk ging om 14.30 uur open - al een aantal straat- en buurtgenoten binnen zien komen. "We praten veel met elkaar deze dagen. Zo'n dramatische gebeurtenis zorgt voor verbinding. Je merkt dat mensen elkaar op zoeken. Gisteravond had ik ook weer buren op de vloer. Dat duurde tot vannacht."Ze kende de straatgenoten die maandagmiddag dood gevonden werd niet heel goed. Veel verder dan gedag zeggen en af en toe een praatje in de tuin ging het contact niet.

Op de achtergrond klinkt serene kerkmuziek. Even verderop staat burgemeester Naterop van Kapelle met de jongste broer van de betreurde vrouw te praten. "Het is een heel emotioneel iets", zegt hij even later. "Je verwacht dit niet in een klein dorpje als Wemeldinge, in een wijkje waar nooit wat gebeurt."

De predikant van de Protestantse Kerk Wemeldinge stelde de kerk open voor mensen die een kaarsje willen aansteken, stil willen zijn of voor mensen die een bericht willen achterlaten voor de nabestaanden. "En iedereen die de behoefte heeft, kan een praatje met maken met iemand van ons pastorale team, dat ook in de kerk aanwezig is. Zo kan er ruimte gegeven worden aan alle emoties die los zijn gekomen in het dorp afgelopen week."

Steenks noemt het overlijden van de man en de vrouw 'een ingrijpende gebeurtenis'. "Al snel gingen er allerlei verhalen rond in het dorp. Het politieonderzoek loopt natuurlijk nog, maar duidelijk was dat er iemand om het leven was gebracht. Mensen zeggen: dat zoiets in Wemeldinge moet gebeuren. Ik wilde de kerk beschikbaar stellen om iets met die emoties te doen. Dorpsbewoners hebben de neiging zich te verschansen in hun huis. Terwijl het juist goed is om naar buiten te komen en daar iets mee te doen."

Hij nam contact op met Fons Naterop, de burgemeester van Kapelle. "Die vond het ook een heel goed idee. Zoiets als dit gebeurt niet vaak in een dorpje als Wemeldinge. Ik heb goed contact met een collega in Alblasserdam, waar die schietpartij op die zorgboerderij was. Na dat drama heeft de kerk ook een belangrijke rol gespeeld. Het was voor mij snel duidelijk dat we dat hier ook moesten doen."

Tijdens het uitgestelde jubileumfeest ter ere van het vijftigjarig bestaan van de gemeente Kapelle dat vanavond van start is gegaan, stond Naterop even stil bij de dramatische dood van de twee inwoners van zijn gemeente. Nadat de burgemeester het publiek welkom had geheten, veranderde zijn toon: "Het gezinsdoding dat afgelopen maandag in Wemeldinge heeft plaatsgevonden, heeft ons allemaal diep geraakt. Het is een groot verdriet voor de families en een schok voor de buurt." Hij eindigde zijn praatje door zijn medeleven uit te spreken naar de nabestaanden en vroeg om een moment van bezinning.

Maandagavond is er ook nog een herdenkingsmoment in het Herdershoefje, de straat waar het drama zich afspeelde. "Dat is alleen voor buurtbewoners. Op die manier willen we het klein en integer houden. Slachtofferhulp is dan ook aanwezig.."

De man en de vrouw die maandagmiddag dood in hun huis in het Herdershoefje werden aangetroffen gingen niet naar de kerk in Wemeldinge. "Meneer was wel lid van onze gemeente. Er is één keer contact met hem geweest, maar daar is het bij gebleven want hij stelde verder contact niet op prijs. Mevrouw stond niet bij ons ingeschreven."