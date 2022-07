Het Tall-ship Dar Młodzieży is op donderdag 21 juli aan boord te bezichtigen in Vlissingen.

Het enorme schip arriveert op woensdag 20 juli in Vlissingen en legt aan aan de Piet Heinkade nabij Damen Yachting. Op donderdag 21 juli mogen bezoekers tussen 10.00 uur en 16.00 uur een kijkje nemen aan boord van het schip.

De Dar Młodzieży is 95 meter lang en 50 meter hoog. Het schip werd veertig jaar geleden gebouwd als zeiltrainingsschip en is de vervanger van het iconische Poolse zeilschip 'op rust' Dan Pomorza. Op de boot, dat aan boord zelfs een apart klaslokaal heeft, is plaats voor 136 kadetten en een vaste bemanning van 32 personen.

Het evenement is een samenwerking tussen Stichting Sail de Ruyter Zeeland en de Gemeente Vlissingen. Van 20 tot en met 22 juli is een klein deel van de internationale Tall Ship-vloot te bewonderen in de binnenhaven van de stad. De vloot maakt een tussenstop in Vlissingen tijdens de reis van Sail Harlingen naar Sail Antwerpen. Het is voor het eerst sinds de pandemie dat de vloot van Tall Ships en Small Ships terugkeert op de Noordzee.