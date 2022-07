Een jongeman is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een schietincident in het centrum van Vlissingen. De politie is nog op zoek naar de dader(s).

De tiener werd geraakt aan zijn been, maar hij wist nog wel naar de Vlamingstraat te lopen. Daar stapte hij ondersteund door hulpverleners in de ambulance. Volgens de politie is hij aanspreekbaar. Het incident gebeurde rond 15.00 uur in de omgeving van zorgcentrum Scheldehof op het Scheldekwartier. In de Vrijgang, achter het centrum, zouden één of meerdere schoten zijn gelost. Mogelijk ging er aan het schieten een ruzie vooraf. De politie zette zowel de plek waar de jongen gewond raakte (omgeving Vrijgang) als de plek waar de man werd gevonden (Vlamingstraat) af met rood-witte linten. Verschillende agenten zijn, gekleed in kogelwerende vesten, ter plaatse om onderzoek te doen en sporen in het gebied tussen de twee locaties veilig te stellen. De politie is ook nog op zoek naar de dader(s). Een jongeman in een rode broek en wit shirt vluchtte met nog twee personen weg. De politie vraagt mensen om 112 te bellen zodra ze denken de verdachten te zien.