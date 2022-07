De bouw van de nieuwe brandweerpost in Heinkenszand kan en mag beginnen. De Raad van State zet een streep door de bezwaren van omwonenden. De post staat er waarschijnlijk begin 2024.

De post komt op de hoek van de Hoefbladstraat en de Guldenroedestraat, aan de rand van een woonwijk. Een groep omwonenden is daar boos over, zeker omdat het bedrijventerrein een steenworp verderop ligt en daar ook nog genoeg plek is. Ze vrezen voor overlast.

De sirene hoor je toch wel

De Raad van State vindt de plek aan de Guldenroedenstraat aanvaardbaar, mede omdat de gemeente Borsele aanvoerde dat het bedrijventerrein maar één ontsluitingsweg heeft en de uitruktijd daar iets langer is. Ook verwacht de Raad geen grote geluidsoverlast. De brandweer rukt hoogstens vijftig keer per jaar uit, waarvan gemiddeld maar acht keer 's nachts. En dan voert de brandweerwagen vaak geen sirene. De Raad draait dat argument bovendien ook om: een sirene hoor je tot op 750 meter, dus die zorgt áltijd voor 'overlast'. Tenslotte vindt de Raad van State ook de plannen voor de inpassing van de kazerne - een groep bomen om het gebouw - voldoende.

De Raad van State is de hoogste bestuursrechter. Bezwaarmakers kunnen niet meer in beroep gaan. De gemeente Borsele wil nu zo snel mogelijk beginnen met de bouw. "De huidige huisvestingssituatie is immers niet ideaal", verwijst een woordvoerder naar de tijdelijke stek bij de gemeentewerkplaats. De brandweer moest daarheen omdat de vorige post aan de Stenevate gesloopt werd wegens de komst van een nieuwe Lidl.

Het gemeentebestuur wil eind augustus de aanbesteding starten. De bouw moet begin volgend jaar beginnen, en duurt ongeveer een jaar.