Op Walcheren hebben dinsdagnacht meerdere ongelukken plaatsgevonden. In alle gevallen bleek de bestuurder onder invloed. De politie maakt zich zorgen over het schijnbare gemak waarmee automobilisten na het drinken van alcohol of het gebruiken van drugs achter het stuur kruipen: "Denk eens aan de gevolgen voor de slachtoffers die in het ziekenhuis belanden of komen te overlijden."

In Vlissingen was het twee keer raak. Omstreeks 23.40 uur botste een beschonken automobilist op een camerapaal op de kruising Badhuisstraat/ Coosje Buskenstraat. De bestuurder van dit voertuig was onder invloed van alcohol. Zijn uitgeademde lucht bevatte dermate veel alcohol dat zijn rijbewijs ingevorderd werd. Een half uurtje later was het wederom raak toen twee auto's met elkaar in botsing kwamen op de Hercules Segherslaan in Vlissingen. Een van deze twee bestuurders testte positief bij een drugstest.