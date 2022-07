Het plan voor een cruiseschip voor de opvang van asielzoekers in Vlissingen gaat niet door. Dat hebben burgemeester en wethouders van de gemeente zojuist bekendgemaakt. Daarmee is een streep gezet door de opvang van 1100 asielzoekers in de Vlissingse haven.

Het bestuur schrijft in een persbericht over een 'moeilijk besluit', dat na raadpleging van de gemeenteraad is genomen. De gemeenteraad maakt vorige week donderdag duidelijk, nogal wat wensen te hebben en nog veel bezwaren te zien. Uiteindelijk stemde een kleine meerderheid tegen een motie om af te zien van het plan maar lieten tegelijk horen dat er de nodige twijfels waren. Burgemeester en wethouders zeggen dat ze de bedenkingen de afgelopen dagen tegen het licht hebben gehouden en zich 'onvoldoende gesteund' voelen om zo'n groot besluit te nemen.

Het was de bedoeling dat op het schip 1100 vluchtelingen zouden worden opgevangen, om de schrijnende toestanden in het opvangcentrum in Ter Apel te verlichten. Vlissingen kreeg eind mei van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid het verzoek om de vluchtelingen tijdelijk op te vangen. Dat moest gebeuren op het cruiseschip Silja Europa, dat een half jaar lang in de Buitenhaven zou komen te liggen.

Vlissingen is een van de weinige zeehavens in Nederland waar ruimte is voor zo'n cruiseschip, melden B en W. Daarom is samen met North Sea Port en de betrokken havenondernemer alles in het werk gesteld om de komst van het schip mogelijk te maken. Daarbij stelde het college wel strenge voorwaarden, waarmee het ministerie van Justitie en Veiligheid akkoord wilde gaan.

Omdat de opvang in Ter Apel volledig is vastgelopen en omdat aan de strenge voorwaarden zou worden voldaan, wilden B en W meewerken aan de komst van het cruiseschip. Maar ze stellen dat ze ook een verantwoordelijkheid hebben voor de inwoners van Vlissingen. De bedenkingen die door raadsfracties op tafel zijn gelegd, hebben een grote rol gespeeld in het besluit om alsnog geen medewerking te verlenen aan het verzoek van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

Fractievoorzitter Pim Kraan (POV) noemt het een verstandig besluit. Hij diende een week geleden een motie in waarin hij vroeg aan het college om af te zien van dat plan het cruiseschip in Vlissingen af te meren. Volgens hem was tijdens de raadsvergadering duidelijk dat er feitelijk geen meerderheid was voor de opvang van nog eens 1100 vluchtelingen in Vlissingen.

"Alleen de LPV ondersteunde de motie niet omdat die partij bang was dat de overheid anders toch zou besluiten om hier extra asielzoekers te huisvesten." Kraan wijst erop dat Vlissingen nu al een kleine vijfhonderd vluchtelingen opvangt in de marinekazerne. "Daar nog eens 1100 bij, dat is niet verstandig."