Een inbreker op Walcheren had zijn vluchtroute blijkbaar niet goed uitgestippeld. Nadat hij op heterdaad was betrapt, rende hij recht op een politieauto af.

De bewoonster van de woning betrapte de insluiper op heterdaad en ging hem achterna. Toen de inbreker de weg op rende, kwam toevallig net de politie voorbij. De agenten reden vanuit Zoutelande via de Breeweg richting het politiebureau in Middelburg. De bewoonster die achter de inbreker aanrende riep richting de agenten: 'Pak hem!'. Zij zijn vervolgens meteen in actie gekomen waarop de verdachte na een korte achtervolging door de wijk werd aangehouden.

Bij de inbreker werden enkele spullen aangetroffen die vermoedelijk van een eerdere diefstal afkomstig waren. De man is overgebracht naar gevangenis Torentijd. Hij moet zich binnen enkele dagen voor de rechter verantwoorden.