De zonnedaken van Verbrugge Terminals in Vlissingen-Oost leveren sinds kort aan het elektriciteitsnet. Ze produceren zoveel stroom als zo’n 9.000 huishoudens jaarlijks gebruiken.

Op de loodsen van Verbrugge in het havengebied liggen 77.250 zonnepanelen. Gecombineerd zorgen al die zonnepanelen voor een jaarlijkse stroomproductie van ruim 25 miljoen kilowattuur. Daardoor gaat er per jaar 15.000 ton C02 minder de lucht in.

Het logistieke bedrijf besloot al enkele jaren terug om de daken vol te leggen met zonnepanelen. Dat is nu voltooid in samenwerking met KiesZon, een onderdeel van de Greenchoice Groep. Martin Verbrugge, directeur van familiebedrijf Verbrugge International, spreekt van een broodnodige stap in de richting van een duurzamere economie en energievoorziening. ,,We zijn erg blij om als Zeeuws bedrijf dit indrukwekkende project op onze daken te realiseren. Hiermee dragen we bij aan het behalen van de doelstelling van de Regionale Energie Strategie in Zeeland. We moeten blijven focussen op schone energiebronnen.”

Voor KiesZon is het zonneproject een uitdaging geweest. Algemeen directeur Erik Snijders: ,,We hebben iets toegepast wat nog nooit is vertoond. Op grote schaal werken we met lichtgewicht zonnepanelen die we direct op de daken hebben verlijmd. De flexibele, lichtgewicht panelen zijn zorgvuldig geplaatst, getest en de wijze waarop we ze monteren, hebben we daardoor geoptimaliseerd.”

De aansluiting van het zonnedak-project vergde onder meer een boring onder de haven door, zodat regionale netwerkbedrijf Stedin (was Enduris) kabels kon trekken van Verbrugge naar zijn verdeelstation in Vlissingen-Oost.