In de nacht van zaterdag op zondag is in de Middelburgse wijk Griffioen een personenauto uitgebrand. De brandweer heeft het voertuig geblust.

De Mercedes stond bij een woning aan de Beneluxlaan. Rond 1.35 uur werd ontdekt dat het voertuig in brand stond. Hierop werden de brandweervrijwilligers van de post Rooseveltlaan met spoed ter plekke gestuurd om te blussen. Ook meerdere politie-eenheden gingen naar het brandadres. Eénmaal ter plekke heeft de brandweer de auto met behulp van twee stralen hoge druk geblust. Op 1,5 meter afstand van het voertuig lag een brandkraan dus extra bluswater was direct voor handen. De auto is grotendeels uitgebrand en is total loss. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend. Zeeland Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zeeland