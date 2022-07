Een personenauto is zaterdagavond in Terneuzen in een bosschage terechtgekomen en vervolgens op zijn kant op een fietspad beland. Er raakte niemand gewond.

De Renault Twingo reed rond 22.20 uur over de Guido Gezellestraat richting het centrum toen het net voorbij winkelcentrum Zuidpolder misging. De auto raakte aan de rechterzijde van de weg in de berm, raakte een bosschage en belandde vervolgens op zijn rechter zijkant op het vrijliggende fietspad. Na de melding werd naast de ambulancedienst ook de brandweer opgeroepen maar ter plaatse bleek de situatie gelukkig mee te vallen. Er bleek namelijk zelfs niemand gewond te zijn geraakt. Bergingsbedrijf Kuzee heeft de Renault getakeld. Tijdens de berging was de Guido Gezellestraat ter hoogte van het ongeluk enige tijd deels afgesloten. Rond 23.30 uur was de weg weer vrij. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is niet bekend. Zeeland Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zeeland