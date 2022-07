Een scooterrijder is zaterdagmiddag gewond geraakt door een botsing met een auto.

De elektrische scooter en de auto kwamen rond 15.25 uur met elkaar in botsing. Dat gebeurde in de buurt van de rotonde op de kruising van de Traverse, de Roosjesweg en de Doctor Johannes George Mezgerweg in Domburg. Na het ongeval kwamen twee politie-eenheden en een ambulance ter plaatse.

De bestuurder van de scooter is door ambulancepersoneel onderzocht maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De inzittende van de auto bleef ongedeerd.