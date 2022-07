De douane heeft de afgelopen dagen 128 kilo aan cocaïne onderschept in de haven van Vlissingen. Ook in Rotterdam werd een flinke partij drugs ontdekt. In totaal gaat het om meer dan 1400 kilo cocaïne.

In Vlissingen ging het om 515 pakketten van 250 gram cocaïne. De pakketten werden gevonden in een container met kalksteen uit Curaçao. In de haven van Rotterdam werd 1298 kilo gevonden in een container met cacao uit Costa Rica. Het Hit and Cargo-team heeft de zaken in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Breda Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Breda