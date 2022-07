Er is nog geen geld voor het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel. De Tweede Kamer verwierp donderdagavond een voorstel om er 261 miljoen euro voor vrij te maken.

De voltallige oppositie steunde het voorstel van Mahir Alkaya (SP), Chris Stoffer (SGP) en Caroline van der Plas (BBB), maar de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie stemden tegen.

De Tweede Kamer zou de tunnel het liefst eerder vrij maken dan in 2030, maar dat kost enkele honderden miljoenen. De wens was om daar in het regeerakkoord een oplossing voor te vinden, maar dat is niet gelukt. Minister Mark Harbers (VVD, Infrastructuur en Waterstaat) zegt daar geen geld voor te hebben.

Op zoek naar de benodigde miljoenen

SP, SGP en BBB gingen daarom alsnog op zoek naar de benodigde miljoenen. Zij vonden dat in de 'regiodeals'. Dat zijn fondsen die zijn bedoeld om regio's te versterken. Het Rijk trekt daar de komende jaren in totaal 900 miljoen euro voor uit.

De drie partijen wilden daarvan alvast 261 miljoen reserveren, om de Westerscheldetunnel al in 2025 tolvrij te maken. Dat vond het kabinet wel erg voorbarig, omdat pas later dit jaar projecten kunnen worden aangemeld. Als er al op voorhand zo'n grote hap uit het budget wordt genomen, zou dat verkeerd vallen bij andere regio's.

Caroline van der Plas reageerde na afloop op Twitter teleurgesteld. "Sorry Zeeland. Maar we strijden door", aldus het BBB-Kamerlid. De oppositie blijft erop aandringen dat het kabinet nog dit jaar geld probeert te vinden voor een tolvrije tunnel.

Ook vanuit Zeeland gaat de lobby daarvoor door. "We gaan echter niet bij de pakken neerzitten en blijven ons ervoor inzetten", meldt gedeputeerde Harry van der Maas. "Oproep aan Tweede Kamer: maak met elkaar plan voor financiële dekking en steun het."