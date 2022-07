Binnen de ministerraad wordt vandaag gesproken over de jongste ontwikkelingen rond de Hedwigepolder. Aanleiding is de motie waarin de Tweede Kamer deze week vroeg om het werk stil te leggen.

De motie was voor de minister voor Natuur en Stikstof aanleiding een overleg met de Provincie Zeeland over de ontpoldering uit te stellen. Dit zei dagelijks provinciebestuurder Anita Pijpelink vanochtend tijdens een vergadering van de commissie Ruimte. Het overleg met de minister wordt komende woensdag alsnog gevoerd.

Het was niet de eerste keer dat de Tweede Kamer vroeg om een pauze van de werkzaamheden. In mei steunde een Kamermeerderheid voor het voorstel niet verder te graven aan de Scheldedijk voordat vaststaat dat het binnen laten van verontreinigd Scheldewater in de Hedewigepolder geen negatieve effecten heeft voor de natuurontwikkeling en een gezonde leefomgeving.

Twee weken geleden zette de minister vervolgens het sein weer op groen voor de graafmachines, tot ongenoegen van de Kamer, zo bleek afgelopen week.