Film by the Sea opent dit jaar met de spraakmakende Britse komedie Good Luck to You, Leo Grande. Daarin speelt Emma Thompson een vrouw van middelbare leeftijd die een sekswerker inhuurt.

Na vorig jaar, toen Ninjababy de openingsfilm was, wordt het Zeeuwse festival opnieuw ingeluid met een film waarin de vrouwelijke blik centraal staat. Volgens Film by the Sea is Good Luck to You, Leo Grande 'grappig, ontroerend, sexy, moedig én ondeugend op een manier zoals alleen de Britten dat kunnen'.

De festivalorganisatie denkt dat de film Emma Thompson wel eens haar derde Oscar op zou kunnen leveren. Thompsons tegenspeler in de film is Daryl McCormack. Good Luck to You, Leo Grande, die in oktober in de Nederlandse bioscopen wordt verwacht, is geregisseerd door Sophie Hyde.

De 24ste editie van Film by the Sea begint vrijdag 9 september en duurt tot en met 18 september. Vorige maand werd al de samenstelling van de vakjury onthuld. Die staat dit jaar onder leiding van regisseur Mijke de Jong. De jury kiest de beste nieuwe boekverfilming van het festival. Het verdere programma wordt later bekend.