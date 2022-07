De Raad van State heeft woensdagmorgen definitief een streep gezet door Brouwerseiland: er verschijnen geen kunstmatige eilanden met huisjes in het Grevelingenmeer.

'Het Ibiza aan de Grevelingen' werd het plan ook wel genoemd: 13 eilandjes aan de Brouwersdam met daarop 242 recreatiewoningen en 73 hotelvilla's. Het komt er niet. De hoogste bestuursrechter vindt niet dat Schouwen-Duiveland het idee van architect Matthijs Zeelenberg alsnog moet uitvoeren. Ook al heeft de gemeente eerst twee keer ja tegen het plan gezegd en uiteindelijk nee. De grote vraag waar de Raad van State zich over boog: mocht de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland weigeren het bestemmingsplan voor Brouwerseiland vast te stellen. Het antwoord is: ja, de raad mocht dat weigeren.

"We zijn heel blij met deze uitspraak", zegt wethouder Jacqueline van Burg van de gemeente Schouwen-Duiveland in een eerste reactie. "Er komen geen eilandjes aan de Brouwersdam. Dat mag niet. Punt." De wethouder gaat zich nog verder verdiepen in de uitspraak. "Het zijn meerdere pagina's, we gaan hem nog goed bestuderen."

Schadeclaim

Kan de gemeente Schouwen-Duiveland nu opgelucht ademhalen? De uitspraak van de Raad van State is puur gericht op het wel of niet doorgaan van het plan voor Brouwerseiland. Maar aandeelhouders Matthijs Zeelenberg (architect/bedenker) en Harold Boshuizen van technisch uitzendbureau Babo hebben de gemeente Schouwen-Duiveland ook gedreigd met een schadeclaim van 90,2 miljoen euro voor alle gemaakte kosten en het mislopen van inkomsten.

De Raad van State heeft daar in deze zaak geen uitspraak over gedaan, behalve dan dat de gemaakte kosten geen verplichting zijn voor een gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen. Als de claim wordt doorgezet, wordt dat uitgevochten voor de civiele rechter. De Raad van State is van mening dat de gemeenteraad niets strijdigs heeft gedaan in de procedure om het bestemmingsplan niet vast te stellen. Er zijn ook geen toezeggingen gedaan vanuit de kant van de gemeente om dat wel te doen. Stikstofuitstoot en het effect op de omliggende natuurgebieden is de belangrijkste reden geweest voor de raad om het bestemmingsplan niet goed te keuren.

De Raad van State doet daar nog een schepje bovenop, omdat de stikstofuitstoot van het verkeer richting Brouwerseiland dat gebruikmaakt van het transferium Port Zélande niet is meegenomen in het stikstofonderzoek. Was dat wel gebeurd, dan was de conclusie geweest dat er een nóg hogere stikstofuitstoot zou zijn en dat is in strijd met de Wet natuurbescherming.