Twee jongens (15 en 16) uit Vlissingen blijven langer in voorarrest op verdenking van betrokkenheid bij de steekpartij van afgelopen weekend in Oost-Souburg. Dat heeft de rechter-commissaris dinsdag bepaald.

Beide jongens werden aangehouden nadat er in de nacht van vrijdag op zaterdag een zeventienjarige jongen was neergestoken. Het incident vond plaats op het parkeerdek boven de Jumbo-supermarkt aan het Oranjeplein. In hetzelfde onderzoek werden twee meisjes (14 en 16) aangehouden, maar zij werden na verhoor door de politie weer vrijgelaten. Over de aanleiding is nog niks bekend.