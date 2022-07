De Zeelandbrug (N256 richting Zierikzee) was ongeveer een uur gestremd na een ongeval. Bij het ongeval waren drie auto's betrokken. Er is één persoon gewond geraakt.

Rond 18.40 botsten de auto's op elkaar. Eén van de betrokkenen is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval werd het verkeer over de Zeelandbrug (deels) tijdelijk stilgelegd. Rond 19.25 uur werd de brug weer volledig vrijgegeven. In ieder geval twee auto's moesten worden weggetakeld. Over de toedracht van het ongeval en over de aard van de verwondingen kon de politie nog geen uitspraken doen.

Een ooggetuige meldde dat het ongeval is ontstaan nadat een auto een klapband kreeg en tot stilstand kwam. Dit kon de politie nog niet bevestigen.