Een aantal Zeeuwse vissers heeft maandagochtend actie gevoerd bij de ingang van de Vlissingse Buitenhaven. Ze blokkeerden de ingang, waardoor de Westerscheldeferry niet meer kon varen.

Het gaat om negen schepen uit Vlissingen, Arnemuiden, Yerseke, Kortgene en Stellendam. Onder de vissers heerst al lang ongenoegen over een aantal zaken. Maar de actie is ook bedoeld om de boerenacties te ondersteunen. De douane was bij de blokkade aanwezig met een rubberboot. Ook kwam de kustwacht enkele keren laag overvliegen om zicht te krijgen op de situatie. Rond het middaguur werd de blokkade weer beëindigd. Het fietsvoetveer was kort uit de vaart, er werden bussen ingezet.