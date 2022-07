Een 19-jarige man uit Vlissingen is zondagnacht gewond geraakt bij een botsing met een andere fietser op de Nieuwe Vlissingseweg in Vlissingen. Omstanders hebben medische hulp verleend en uiteindelijk is de 19-jarige fietser naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe de twee fietsers met elkaar in botsing zijn gekomen is nog niet helemaal duidelijk. De hulpdiensten werden rond 01.15 uur gealarmeerd. Tegen de tijd dat de opgeroepen ambulance arriveerde hadden omstanders zich al ontfermd over het negentienjarige slachtoffer. Over de aard van zijn verwondingen zijn verder geen mededelingen gedaan.