De politie zoekt nog altijd naar twee jongens die op een elektrische step zijn gevlucht na de steekpartij op het Oranjeplein in Oost-Souburg in de nacht van vrijdag op zaterdag. Daarbij raakte een zeventienjarige jongen zwaargewond. De politie roept mensen op om camerabeelden te delen, en om eventuele getuigenissen melden.

De melding van het incident kwam rond 00.25 uur binnen bij de politie. Vermoedelijk vond de steekpartij plaats bij het parkeerterrein bovenop de Jumbo. De zeventienjarige jongen is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Al snel konden twee meisjes (14 en zestien jaar) en twee jongens (15 en 16) worden aangehouden. Na verhoor mochten de meisjes het politiebureau weer verlaten, maar de jongens zitten nog vast.

Uit het politieonderzoek blijkt dat twee andere jongens zijn gevlucht op een elektische step na de steekpartij. De politie vraagt daarom of mensen die jongens op de elektrische step hebben gezien rond 0.30 uur in de omgeving van Oost-Souburg of Vlissingen.

Daarbij zijn zowel camerabeelden als getuigenverklaringen zeer welkom. Verder blijkt uit camerabeelden dat een hondenbezitter rond het tijdstip van de steekpartij in de buurt was. De politie komt graag in contact met die persoon om zo meer te weten te komen over het misdrijf.

Messen gevonden

Inmiddels zijn er dankzij een oplettende buurtbewoner twee messen gevonden in de buurt van het Oranjeplein. De politie vermoedt dat met die messen de aanval op de zeventienjarige jongen is uitgevoerd.

