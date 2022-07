Bij een steekpartij op het Oranjeplein in Oost-Souburg is vannacht een jongen (17) ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft twee meisjes (14 en 16) en twee jongens (15 en 16) aangehouden.

De melding van het incident kwam rond 00.25 uur binnen bij de politie. Vermoedelijk vond de steekpartij plaats bij het parkeerterrein bovenop de Jumbo. De politie spoedde vervolgens met meerdere eenheden ter plaatse. Ook kwamen er twee ambulanceteams. Het slachtoffer raakte ernstig gewond. Er werd een traumahelikopter uit Nijmegen opgeroepen, maar die werd boven Tilburg geannuleerd en kwam niet ter plaatse. De jongen is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie stelde een onderzoek in naar het delict. Agenten zetten het Oranjeplein af met linten en hoorden verschillende getuigen. Ook werd er een speurhond ingezet. Twee meisjes werden als getuigen meegenomen naar het bureau voor verhoor. In de loop van de avond ontstond richting het tweetal een verdenking van betrokkenheid bij de steekpartij. Na overleg met de officier van justitie zijn zij aangehouden. Het gaat om een meisje (16) uit Middelburg en een meisje (14) uit Vlissingen. Ze worden vandaag verhoord. Tijdens het onderzoek kwamen er aanwijzingen naar voren dat er ook twee jongens (15 en 16) uit Vlissingen bij het incident betrokken waren. Zij waren gevlucht en werden rond 8.30 uur in woningen aan de Hercules Segherslaan en de Hurgronjestraat in Vlissingen gearresteerd. Ook zij worden vandaag verhoord. Het is het tweede steekincident op Walcheren in een paar dagen tijd. Afgelopen woensdag werd er iemand neergestoken bij de Vincent van Goghlaan in Vlissingen. Zeeland Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zeeland