De brandweer heeft afgelopen nacht een persoon uit een lift aan de Churchilllaan in Terneuzen bevrijd.

De bemanning van de tankautospuit van brandweerpost Zuidland kreeg rond 03.15 uur een melding van een liftopsluiting in een flat. Ze troffen daar een persoon in de lift die daar niet op eigen gelegenheid uit kon komen. De persoon is door de brandweer bevrijd.

Gisteravond kreeg de brandweer ook al een soortgelijke melding over dezelfde locatie. Toen troffen zij niemand meer aan in de lift.