ZLM heeft op dit moment 145 schades in behandeling die te maken hebben met de tornado in Zierikzee. Het gaat om 49 schades aan motorrijtuigen, 69 woonhuisschades en 27 inboedelschades, laat de verzekeraar weten.

Veel van de woningen in Zierikzee die getroffen zijn, zijn huurwoningen van Zeeuwland; die zijn niet bij ZLM verzekerd. De inboedelschades die ZLM Verzekeringen in behandeling heeft, zijn veroorzaakt door dakpannen die naar binnen zijn gewaaid of door lekkage.