Opnieuw loopt de oplevering van de nieuwe zeesluis bij Terneuzen vertraging op. Maart 2023 is niet meer haalbaar.

Minister Mark Harbers (Infrastructuur) heeft dat de Tweede Kamer laten weten. In juli 2020 werd al bekend dat de opleverdatum van de Nieuwe Sluis Terneuzen is verschoven van eind 2022 naar maart 2023. Inmiddels is zeker dat maart 2023 niet haalbaar is. Deze vertraging is het gevolg van corona, de aanwezigheid van PFAS in de bodem en de vondst van objecten in de ondergrond die verwijderd moeten worden. Dit brengt extra werk met zich mee, aldus de minister.

Een nieuwe datum is nog niet bekend, schrijft Harbers, omdat 'de effecten van de betreffende issues op de planning nog beoordeeld worden'. Zodra de uitkomst bekend is en is verwerkt in de planning zal een nieuwe opleverdatum bepaald worden, aldus de minister.