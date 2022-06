De politie waarschuwt voor een man die met ijsjes kinderen zijn auto in probeert te lokken in de gemeente Reimerswaal. Er zijn al meerdere meldingen over de automobilist binnengekomen.

De verdachte vraagt eerst aan de kinderen of ze hem de weg willen wijzen. Daarna vraagt hij hen in te stappen en belooft ze een ijsje. De politie roept om uit te kijken naar de man en 112 te bellen. Hij zou in een Volkswagen rijden met geblindeerde achterramen.