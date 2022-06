In haar woonplaats Middelburg is zondag Annie Mes overleden. De markante onderneemster werd 100 jaar oud.

Annie Mes was een plaatselijke beroemdheid doordat ze meer dan tachtig jaar lang een handwerkwinkel bestierde aan de Pottenmarkt. Die begon haar moeder daar in 1931. Annie nam de winkel al op haar achttiende over.

Annie Mes vertelde vorige zomer, toen ze 100 jaar werd, aan deze krant haar bijzondere levensverhaal. Daarin ging het ook over de reizen die ze maakte in een tijd dat dat nog ongebruikelijk was. Ook vertelde ze toen dat haar gezondheid achteruit ging.

Mevrouw Mes wordt maandag in besloten kring gecremeerd.